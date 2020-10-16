В Катав-Ивановске продолжается газификация частных домов

Минувшим летом голубое топливо провели в микрорайоны Запань и Запрудовка.

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К газу подключат более сотни частных домов в Катав-Ивановске. В городе продолжается подключение объектов к голубому топливу. Этим летом уже были проведены газопроводы в микрорайоны Запань и Запрудовка, начать подключение смогут владельцы 123 частных домов. Всего, как рассказали «Первому областному» в министерстве строительства Челябинской области, возможность газификации появится у 618 домовладений.



Приоритет в реализации отдаётся проектам, долевое участие в которых принимают жители. Отмечается, что общая сумма, выделенная из областного бюджета на строительство газопровода, составила около 27 миллионов рублей.

«Благодаря реализованному проекту, в указанных районах было построено более 12 километров газовых сетей. Проектно-сметной документацией предусмотрены подводящие сети газопровода к 123 индивидуальным жилым домам. Всего же возможность газифицироваться получают 618 домов», — рассказал глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин.

По информации МУП «ТеплоЭнерго», на этой неделе систему газопровода запустят в эксплуатацию. При проведении аукционов удалось сэкономить часть средств, плюс были выделены дополнительные средства, поэтому в Катав-Ивановске приступили к реализации следующего проекта газификации — микрорайона Колышкино. Сейчас рабочие приступили к реализации второго этапа работ. Он предусматривает строительство почти 15 километров сетей на девяти улицах. Проектной документацией предусмотрены подводящие сети к 185 жилым домам. Всего возможность подключения к газу получат 362 дома. Далее, по планам администрации, к голубому топливу подключат 436 семей села Орловка, семи улиц и шести переулков в Юрюзани, и 17 улиц в Катав-Ивановске.