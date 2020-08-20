Памятку со схемами мошенников подготовили южноуральские полицейские

Они напоминают о самых разнообразных формах обмана граждан.

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Практически каждый день в полицию Челябинской области поступают заявления от доверчивых граждан о том, что они «попались» на уловки мошенников. И самыми распространенными способами завладения денежными средствами являются телефонные мошенничества. Причем, в последнее время аферисты стали применять метод подмены телефонных номеров: они используют сервисы, которые способны имитировать номер телефона любой организации, в том числе и банковской.

К примеру, в Катав-Ивановске неизвестный, позвонив и представившись банковским сотрудником, смог выманит у местной жительницы более 150 тысяч рублей. Подобные случаи произошли в Челябинске, Карталах и Нязепетровске. Пострадавшие, сообщив всю необходимую информацию мошенникам, лишились в общей сумме более 700 тысяч рублей.

Еще одной распространенной схемой являются аферы, связанные с размещением объявлений о продаже либо покупке товаров на электронных досках объявлений, и оказанием денежной помощи гражданам. В Миассе таким образом неизвестный смог обманным путем выманить у пенсионера более 280 тысяч рублей. А в Челябинске злоумышленник под предлогом продажи сигарет на интернет-сайте «Авито» завладел деньгами местного жителя в сумме 115 тысяч рублей.

«По всем фактам в территориальных органах МВД России Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступлений и задержание злоумышленников», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские Челябинской области вновь обращаются к гражданам: главное, что сможет вас обезопасить — знание, как вести себя в подобных ситуациях, а также бдительность. Помните, что должностные лица никогда не станут запрашивать у вас личные данные, номера, коды и пароли банковских карт. Любое сообщение или телефонный звонок, подталкивающий к переводу денежных средств, должны насторожить.



