На побои от сына пожаловалась жительница Магнитогорска

Мужчину задержали после звонка в полицию.

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Сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего южноуральца, мать которого пожаловалась на побои от сына. Инцидент произошел утром в среду, 16 сентября, в одной из квартир по улице Ленина в Магнитогорске.

В отдел полиции поступило сообщение, что в жилище происходит драка. Прибывших росгвардейцев встретила 69-летняя женщина, которая сказала, что между ней и сыном произошел конфликт. В ходе ссоры он ударил ее. По внешнему виду дебошира сотрудники сделали вывод, что он был пьян.

«Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1971 года рождения», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Задержанного передали полицейским.