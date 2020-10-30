Под Копейском при пожаре погибла женщина

Своевременная проверка электрооборудования могла бы предотвратить трагедию.

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В посёлке Старокамышинск города Копейска в одном из домов произошёл пожар. Спасателей на место ЧП вызвала бдительная соседка, заметившая идущий от дома чёрный дым. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что стало причиной возгорания.

ЧП произошло днём 29 октября. Прибывшие уже через несколько минут сотрудники Копейского пожарно-спасательного отряда увидели объятую огнём часть дома. Ещё немного, и пламя полностью охватило бы постройку. Кроме того, спасателям сообщили, что в доме могут находиться люди.

«Оперативно было сформировано звено газодымозащитной службы для поиска жильцов. Уже через несколько минут пожарные обнаружили женщину без признаков жизни»,— сообщили в ведомстве.

Сотрудниками отдела надзорной части установлено, что причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

На месте работали 12 человек и три единицы техники.