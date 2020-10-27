В Еманжелинском районе при пожаре погиб мужчина

По предварительным данным, пострадавший вместе с женщиной распивали спиртные напитки и курили в квартире.

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В Еманжелинском районе Челябинской области накануне вечером произошёл пожар. Сотрудников МЧС на место ЧП вызвали соседи, увидевшие чёрный дым. Несмотря на оперативность, жертв избежать не удалось. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома в посёлке Зауральский в 17:30. Получив вызов, сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона сразу же выехали на место ЧП. В это время из дома успели эвакуироваться 9 человек, включая 5 детей.

«По прибытии пожарные попытались проникнуть в квартиру, но дверь была заперта. Тогда спасатели приняли решение пробраться через окно. Оказавшись внутри квартиры, они обнаружили мужчину и женщину, находившихся в бессознательном состоянии. Оперативно справившись с огнём, спасатели выяснили, что мужчина, 1957 года рождения, погиб. Женщину передали сотрудникам скорой помощи»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за грубейшего нарушения правил пожарной безопасности — курения в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали 15 человек и 4 единицы техники. В результате ЧП сгорела мебель на площади 10 квадратных метров.