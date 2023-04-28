Житель Челябинской области на «водовозке» помог пожарным потушить дом

Он доставил к месту возгорания 20 тонн воды

Под Челябинском на помощь пожарным при тушении жилого дома, надворных построек и бани пришел местный житель. Ликвидация огня осложнялась тем, что район оказался безводным. Проезжавший мимо Юрий Свиридов на «водовозке» доставил к месту возгорания более 20 тонн воды, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.



Пожар вспыхнул на станции Козырево на улице Октябрьская 27 апреля. Из-за позднего сообщения о возгорании и сильного ветра огонь мог перекинуться еще на два строения. Работу сотрудникам МЧС Копейского гарнизона осложняло то, что район оказался безводный.

«В момент тушения пожара мимо проезжал местный житель Юрий Свиридов и предложил свою помощь: у него имеется свой автомобиль "водовозка". С его помощью был организован дополнительный подвоз воды. В общей сложности Юрий доставил к месту пожара более 20 тонн воды! Пожар совместными усилиями потушили, соседние строения отстояли», — рассказали в ГУ МЧС региона.

Напомним, челябинские сотрудники МЧС помогают тушить крупный пожар в Курганской области в деревне Логушка. Там от огня пострадали 76 строений. Общая группировка сил и средств, сосредоточенная на месте, составляет 186 человек и 50 единиц техники. К ликвидации возгорания также привлекли вертолет Ми-8 и пожарный поезд.