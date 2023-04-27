На крупный пожар в Курганской области отправились 13 челябинских спасателей

20 сельских домов уже сгорели в деревне Логовушка

На тушение крупного пожара в Курганскую область направили 13 человек личного состава и 3 единицы техники от Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Сегодня, 27 апреля, вблизи поселка Логовушка в Кетовском районе Курганской области вспыхнул ландшафтный пожар, постепенно огонь дошел до населенного пункта. О ликвидации возгорания и имеющихся на эти минуты последствиях — в подборке от ИА «Первое областное».

По данным МЧС России, площадь пожара в деревне Логовушка в Курганской области выросла до 6 тысяч кв. метров. На шесть часов вечера горят уже 20 жилых домов. Пострадал и участок железной дороги в полосе отвода. На место выехал Курганский транспортный прокурор, на тушение направили и пожарный поезд, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В МЧС добавили, что к месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

По данным региональной пресс-службы МЧС России, челябинская опергрупп — это 3 единицы техники и 13 человек личного состава.



Население поселка эвакуируют в пункты временного размещения. Также эвакуируют 200 человек из Сычевского психоневрологического интерната.



Напомним, на этой неделе в поселке Сосьва Свердловской области из-за пожара на пилораме сгорели 110 домов, погибли два человека. СК возбудил уголовные дела.