В Сосновском районе деревню Малиновка спасли от природного пожара

Горело поле рядом с жилыми домами

Пожарные в Сосновском районе ликвидировали возгорание травы на поле в 3 гектара. Огонь подбирался к деревне Малиновка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ликвидации пожара задействовали восемь единиц техники.

«Необходимо отметить, что и местные жители не сидели без дела и пытались тушить огонь на первоначальном этапе. Общими усилиями удалось отстоять жилые дома и сберечь, расположенный в непосредственной близости лесной массив», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области.

При этом местные жители рассказали, что трава загорелась в разных местах в короткий промежуток времени. Не исключено, что ее подожгли намеренно.

С 12 апреля на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Открытый огонь под запретом. За нарушение требований законодательства предусмотрены крупные штрафы.