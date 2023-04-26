Сегодня, 26 апреля, в Челябинской области произошел пожар на 89 км перегона Тамерлан — Тумак. На помощь подразделениям МЧС прибыл пожарный поезд со станции Карталы. Спецсостав тушил траву в полосе отвода железной дороги, сообщили в региональном управлении МЧС.
«Горела трава вдоль железнодорожных путей. Пожар был локализован. Для доставки воды к месту тушения и недопущения угрозы привлекался пожарный поезд. Площадь, пройденная огнем, составила около 10 гектаров», — пояснили в управление МЧС по Челябинской области.
В 2023 году в Челябинской области пожарные поезда совершили 17 выездов для помощи в ликвидации пожаров. На станциях южноуральской магистрали есть 13 специальных составов, в которых трудятся более 300 человек.
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