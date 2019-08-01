Челябинец жестоко убил московскую блогершу

Тело девушки он планировал вынести из квартиры в чемодане

В сети появилось видео с признанием бывшего челябинца Максима Гареева, который 26 июня в Москве жестоко расправился с 24-летней Екатериной Караглановой. Родные девушки не смогли с ней связаться и попросили хозяина квартиры на улице Перина, в которой она проживала, проверить, все ли в порядке. Мужчина обнаружил ее мертвой, тело лежало в чемодане.

Было возбуждено уголовное дело, и вскоре удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний Максим Гареев, который ранее проживал в Челябинске.

Подозреваемый дал признательные показания, видеос которыми опубликовал Следственный комитет.

«Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом»,

— признался мужчина во время допроса.

Задержанный рассказал, что познакомился с девушкой на сайте интим-услуг. Их встреча была не первой, год назад он уже приезжал к Екатерине. Гареев признался, что причиной убийства стали унижения со стороны девушки перед и во время полового акта. По его словам, Екатерина говорила о его неплатежеспособности по сравнению с другими ее мужчинами, а также критиковала его внешние данные. Не сумев стерпеть оскорблений, Гареев нанес девушке несколько ударов ножом в область груди. От полученных травм она скончалась.

Скрыть следы преступления мужчина попытался с помощью большого чемодана, который нашел в квартире. В нем и нашел девушку хозяин квартиры.

Гареева задержали, допросили в московских Раменках и отправили в СИЗО.