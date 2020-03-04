За убийство московской блогерши бывший челябинец отправился в колонию

Суд вынес приговор Максиму Гарееву, который в июне расправился с экс-возлюбленной в столице.

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Дело Максима Гареева, который 26 июня 2019 года перерезал горло 24-летней московской блогерше из-за оскорблений, рассмотрел Никулинский районный суд столицы. Напомним, бывший челябинец был задержан в столице летом, его обвинили в убийстве 24-летней Екатерины Караглановой. Тело девушки обнаружили в ее съемной квартире через несколько дней после убийства.

33-летний Максим Гареев сознался в совершении преступления и пояснил, что убил модную блогершу за то, что она оскорбила его сексуальное достоинство и финансовые возможности. Кроме того, мужчина рассказал, что с девушкой познакомился на сайте интим-услуг и не раз ими пользовался в квартире Екатерины.

В день убийства бывшие знакомые повздорили, Гареев нанес несколько ножевых ранений блогерше и перерезал горло. От тела он хотел избавиться с помощью чемодана, который нашел в квартире (в нем впоследствии обнаружил тело Екатерины хозяин квартиры).

Суд приговорил Максима Гареева к 9 годам в колонии строгого режима. Кроме того, ему нужно будет выплатить родственникам Екатерины 2,5 миллиона рублей.