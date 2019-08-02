В Челябинской области задержаны двое изготовителей наркотиков

Мужчины сейчас находятся под стражей.

В Челябинской области задержаны двое человек, занимавшиеся хранением и сбытом наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» обнаружили у 39-летнего южноуральца сверток с наркотическим веществом. Согласно данным следствия, экспертиза показала, что у мужчины при себе находилось 0,144 грамма синтетического наркотика. Также было выяснено, что злоумышленник приготовил к сбыту еще два свертка по 0,181 и 0,050 граммов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о производстве и сбыте наркотических или психотропных веществ. Санкция данной части статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

Также в Нагайбакском районе сотрудники уголовного розыска изъяли у жителя села Фершампенуаз более 300 граммов наркотиков растительного происхождения, которые 23-летний мужчина хранил и изготавливал в километре от своего дома.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации о приобретении и выращивании наркотических или психотропных веществ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

В отношении обоих мужчин была избрана мера пресечения в виде ограничения свободы. Житель Кыштыма находится под домашним арестом, а изготовитель наркотиков из Фершампенуаза заключен под стражу.