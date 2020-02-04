Жильцов многоквартирного дома в Челябинске эвакуировали из-за утечки газа

Среди них было несколько несовершеннолетних.

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В Челябинске из-за утечки бытового газа пришлось эвакуировать целый подъезд жилого дома. Сотрудников МЧС вызвали сами жильцы, проснувшиеся утром и обнаружившие, что в подъезде чувствовался характерный запах. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб, на улицу вышли 8 человек, в том числе и дети: 10 месяцев и 7 лет.

«Утечка газа произошла в одной из квартир, в которой на момент события находились двое взрослых и двое малолетних детей. По внешним признакам, родители находились в алкогольном опьянении. Причиной утечки газа стала газовая плита. Сотрудники газовой службы города установили заглушку и прекратили подачу газа», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Южноуральцам напоминают, что необходимо регулярно проверять исправность газового оборудования, а также немедленно сообщать о том, что вы почувствовали запах газа в экстренные службы.