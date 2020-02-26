«Она накрыла ребёнка курткой»: фирма, эвакуировавшая авто с младенцем, рассказала свою версию

По их словам, заметить малыша на заднем сидении было невозможно.

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В Челябинске активно обсуждают историю, главной героиней которой стала мама, оставившая ребёнка в автомобиле. По её словам, она отлучилась на пять минут, малыша оставила в машине, а когда вернулась — не нашла её. Транспорт увезли на штраф-стоянку из-за парковки в неположенном месте. Хотя по закону забирать авто с людьми внутри нельзя.

По словам сотрудников ООО «Лидер Плюс», которые эвакуировали машину, увидеть в ней младенца было невозможно.

«У автомобиля тонированы задние стекла. Увидеть ребёнка на заднем сидении, накрытого курткой чёрной, было физически невозможно. Автомобиль стоял заглушенный, без аварийных сигналов. Сотрудники ГИБДД подъехали к нему, вызвали наших сотрудников, никому не приходило в голову, что там кто-то может быть. Она утверждает, что ушла на пять минут, но у нас есть видео, с момента, как ТС было погружено на эвакуатор, до момента, когда она позвонила и сказала, что у неё там ребёнок. Наши сотрудники тут же пошли и посмотрели на машину, увидели на заднем сидении пригорок, сразу же вызвали сотрудников полиции и опеки. Они были через 20 минут, мама приехала только через полчаса», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ заместитель директора компании Кирилл Сташков.

По словам специалистов, в общей сложности матери не было полтора часа. В итоге женщину оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Полиция провела проверку и не нашла нарушений в работе ГИБДД и службы эвакуации.