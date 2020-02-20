Два человека пострадали в результате взрыва газа в Челябинске

Четверо эвакуировались самостоятельно.

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ЧП произошло днем 19 февраля в Ленинском районе Челябинска. В лаборатории одного из предприятий разгерметизировался газовый баллон, произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего возник пожар.

«Оповещение экстренных и оперативных служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам. В результате пожара пострадало два человека. Эвакуировались самостоятельно 4 человека», — сообщили в пресс-службе УБЖ города.

В результате случившегося пострадали два человека. 35-летний мужчина получил термические ожоги головы и рук. 26-летний челябинец получил термические ожоги лица, рук. Оба находятся в удовлетворительном состоянии.