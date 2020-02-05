Стоимость газа для жителей Кыштыма на Крестьянской улице уменьшилась с 17 миллионов до 26 тысяч

Огромный счет люди могут забыть, как страшный сон.

Послушать 00:00 Пока УФАС проверяет правомерность предлагаемой ранее газификации, власти нашли возможный вариант проведения топлива в дома. Проблему решили с помощью переуступки лимитов топлива местными предприятиями — «Челябкоммунэнерго» и «Капитал-сити». «Состоялось совещание, по итогам которого было принято решение поручить „Трансгазу“ Екатеринбурга, газораспределительной компании Челябинска и администрации совместно провести инвентаризацию всех выданных и погашенных технических условий на подключение к ГРС Кыштыма. У нас уже есть конкретный результат. Это не вина чья-то, просто так ситуация сложилась: технические условия брали на больший объем, а фактически потребляют меньше. Поэтому по обоюдной договоренности идет переуступка мощностей», — говорит глава Кыштыма Людмила Шеболаева. Скоро жители Кыштыма подпишут договоры на техприсоединение по льготной стоимости. Областное министерство тарифного регулирования в 2020 году установило стоимость газового подключения одного дома в размере 26 тысяч рублей с учетом НДС. Напомним, что ранее филиал «Газпром газораспределение Челябинск» в Кыштыме оценил присоединение, проектирование, строительство внутридомового газопровода и котельной для 10 домов в 17 миллионов рублей, аргументируя это тем, что у ближайшего распределительного узла кончился резерв. Тогда было предложено провести трубы на расстояние в 12 км из расположенного неподалеку поселка Тайгинка.