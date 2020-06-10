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Пожар произошел днем 10 июня на улице Станочной в Миассе. В 15.19 очевидцы сообщили, что полыхает жилой дом. На место ЧП по повышенному номеру сложности тушения пожара выехали пять автоцистерн.
К счастью, в жилище не было людей, никто не пострадал. Огонь норовил перекинуться на соседние участки, но спасатели сумели этого избежать.
«Обстановка осложнялась не только плотной застройкой, но и удаленностью пожарных гидрантов. Автоцистерны заправляли водой на ближайшем водоеме», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
На данный момент на месте идет проливка деревянных конструкций. Открытое горение ликвидировали. Причины произошедшего устанавливаются.