Вспыхнул термальный комплекс «Баден-Баден» в Челябинской области

Причины пожара устанавливаются.

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Пожар на территории термального курорта «Баден-Баден» в Еткульском районе вспыхнул ранним утром в четверг, 6 августа. Сообщение о возгорании поступило около пяти часов утра. На место по первому номеру сложности выехали огнеборцы копейского гарнизона.

«На момент прибытия наблюдалось открытое горение. Потушили быстро. Повреждены хозпостройка и баня общей площадью около 60 „квадратов“. Эвакуация не проводилась, на момент пожара отдыхающих рядом не было, никто не пострадал», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте работали 11 человек и три единицы техники. В настоящее время причины возгорания устанавливают, сумма ущерба подсчитывается.