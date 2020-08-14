Деревянный дом полыхал ночью в селе Челябинской области

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

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Деревянный дом, расположенный по улице Фрунзе в селе Уйское, вспыхнул в ночь на 14 августа. Когда загорелась веранда, жильцы сами покинули жилище и дождались спасателей.

«В результате пожара повреждены пол веранды и стена дома. Пострадавших нет. Специалисты МЧС России не исключают, что к пожару могла привести неосторожность при курении», — сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Еще один пожар произошел в четверг, 13 августа, вечером рядом с улицей Зеленая в Миассе. Вспыхнул припаркованный ВАЗ-2115. Отечественную легковушку потушили за три минуты. Выгорели салон авто и кузов. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, в машине было неисправное электрооборудование.