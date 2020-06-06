«Постройка была полностью охвачена огнём»: деревянный дом сгорел в Златоусте

Вместе с домом сгорели гараж и надворные постройки.

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Сегодня днём, 6 июня, в Златоусте Челябинской области сгорел деревянный дом. На месте работала корреспондент медиахолдинга ОТВ.

ЧП произошло в доме № 49 на улице Нижне-Нагорной. По словам соседа хозяйки дома Андрея Казакова, женщина постоянно в доме не проживает, а использует его в качестве дачи. Однако пожар случился в тот момент, когда женщина присутствовала на своём участке.

«Она сегодня днём пришла, решила протопить печку. По её словам, скорее всего она положила туда слишком много бумаги и дров и после этого вышла на участок заниматься своими делами. А позже увидела дым, а затем и огонь»,— рассказала мужчина корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Поскольку постройка деревянная, то уже спустя пять минут она была полностью объята огнём. Вызвав пожарных, соседи предприняли попытки к тушению, а также им частично удалось спасти из гаража, находящегося в доме, грузовой автомобиль — добровольцы вытолкнули его из горящего здания.

«Дом, надворные постройки и гараж полностью уничтожены. Никто не пострадал. Но когда пожарные уже проливали дом, хозяйке стало плохо от увиденного, ей вызвали скорую»,— рассказала с места ЧП корреспондент медиахолдинга ОТВ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сайту «Первый областной» добавили, что вызов о возгорании поступил в 13:23, спустя 8 минут пожарные были уже на месте.

«В 13:44 пожар был локализован, в 14:16 — полная ликвидация. Площадь горения в доме составила 24 квадратных метра плюс надворная территория 42 квадратных метра. На месте работали три автоцистерны и порядка 15 человек личного состава»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара на данный момент выясняются.