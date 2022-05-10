В Нагорном квартале в Челябинске за сутки потушили пять пожаров

Местные жители уверены: деревянные дома поджигают специально

В квартале на улице Российской за сутки произошло пять пожаров. О череде возгораний в частном секторе сообщили местные жители. Горожане уверены — деревянные избушки поджигают специально. На их месте планируют построить деловой центр.



С 8 по 9 мая Алла Варикова пять раз звонила в МЧС. Алла живет на четвертом этаже через дорогу от старого квартала, с её балкона отлично видны оставшиеся избушки на Российской.

Первый пожар начался в восемь вечера 8 мая. Загорелся пустой дом по адресу Российская 94 — в пресс-службе МЧС по Челябинской области подтвердили эту информацию, пояснив, что горела баня. Пламя охватило все здание. Сотрудники МЧС справились с огнем за несколько часов, но на этом история не закончилась.

«Прошел где-то час, и вижу, что в десяти метрах в соседнем дворе воспламенился забор. Звоню в МЧС, машина вернулась. Пожарные вновь размотали шланги, потушили и уехали. Где-то полпервого ночи выхожу на балкон. И опять вижу — в каменном здании под крышей будто кто-то фонариком светит. Ждем, может, показалось? Но нет, опять пожар. Опять звоню в диспетчерскую и говорю: „Понимаю, я уже вам надоела, но опять крыша дома горит на Российской“. Девушка вздохнула, вызов приняла. Машина быстро приехала. Каждый раз быстро приезжала», — рассказывает Алла Варикова корреспонденту Первого областного информагентства.





После первого пожара через час начался ещё один, потом ещё

По словам Аллы, утром 9 мая пожары продолжились. Пламя опять охватило дом по адресу Российская, 94. Позже загорелись ангары в глубине квартала.

Фото сделано утром 9 мая



Алла уверена — пожары на территории квартала устраивают специально.

«Здесь многие ходят, кто-то собак кормит, кто-то кирпичи таскает. Но я заметила, что у тех домов, где был пожар, бродили одни и те же люди.. Бомжеватого вида, в руках пластиковая бутылка из-под пива. Кто знает, что у них там в бутылке», — рассказывает Алла.

Напомним, что пожары в Нагорном квартале начались ещё летом 2021 года. 21 августа сгорел дом по адресу Российская, 86, который отремонтировали волонтеры «Том Сойер Феста». Ранее пламя уничтожило ещё три дома, два из них являлись объектами культурного наследия. Во время одного из пожаров погиб человек. О том, кому нужно жечь старые избушки, высказался наш журналист.