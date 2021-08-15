В Челябинске при пожаре в заброшенном доме погиб человек

Его личность устанавливается

Сегодня днем, 15 августа, в Челябинске на улице Российской загорелся деревянный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в горящем здании обнаружено тело человека.

Пожар произошел в неэксплуатируемом деревянном одноэтажном доме № 82 на улице Российской. Прибыв на место ЧП, спасатели обнаружили горение дома и надворных построек.

«Автоцистерна установлена на пожарный гидрант, проложена магистральная линия. В 17:51 объявлена ликвидация открытого горения, при проливке и разборке конструкций обнаружен погибший, его личность устанавливается»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара предстоит узнать сотрудникам отделения дознания.