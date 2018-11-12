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/ Витрину с Дацюком разбили и подожгли в Магнитогорске

Витрину с Дацюком разбили и подожгли в Магнитогорске

Магазин спортивных товаров разгромили вандалы.
сегодня в 15:20
  |  Происшествия

Магазин спортивных товаров хотели спалить в Магнитогорске. Об этом в соцсетях рассказали владельцы. По их словам, злоумышленники разгромили витрину с изображением хоккеиста Павла Дацюка, облили ее горючей смесью, а потом чиркнули спичкой. Пламя могло уничтожить весь магазин, но вовремя подоспели спецслужбы.

В 01:03 11 ноября 2018 года поступило сообщение о пожаре в магазине в городе Магнитогорске. Пожар был ликвидирован в 01:12. На загорание реагировали от МЧС 9 человек, 3 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Мнения магнитогорцев по поводу инцидента разделились. Одни посчитали пожар происками конкурентов, другие — личной нелюбовью вандалов к Дацюку.

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