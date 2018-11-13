/ Абитуриентов Челябинска приглашают в виртуальный тур по крупнейшему вузу Сибири

VR-экскурсию по СФУ проведут на образовательной выставке.

Несколько десятков российских университетов представляют свои программы обучения на выставке «Образование через всю жизнь. Абитуриент 2019» в ТРК «Гагарин-Парк» с 13 по 15 ноября.

Наряду с другими университетами страны, свои направления подготовки и специальности челябинским школьникам представляет Сибирский федеральный университет. Самый большой вуз за Уралом приготовил для посетителей виртуальный тур по кампусу СФУ в Красноярске. С помощью VR-очков гости выставки увидят студенческие общежития и сделают селфи на фоне главного корпуса вуза.

Напомним, Сибирский федеральный университет появился в результате объединения пяти учебных заведений в восточной части России. Сейчас в нем обучаются 35 тысяч студентов со всей страны, занятия в СФУ ведут как штатные преподаватели, так и приглашенные профессора из других университетов России, США и Европы. В 2019 году СФУ планирует набрать на бюджетные места около 6000 человек по 100 направлениям подготовки и специальностям.

Посетителям нашего стенда на выставке в Челябинске мы расскажем об условиях приемной кампании 2019 года и направлениях подготовки, а также о вузовской олимпиаде «Бельчонок», победа в которой повышает шансы на получение бюджетного места. Безусловно, не последнюю роль при выборе вуза играют условия обучения и проживания, поэтому мы даем возможность школьникам и родителям оценить развитую инфраструктуру университета и удобство общежитий, где сегодня проживает более девяти тысяч иногородних студентов, — сообщил руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора СФУ Андрей Лученков.