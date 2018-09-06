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/ В Снежинске вандалы разгромили строящийся скейтпарк

В Снежинске вандалы разгромили строящийся скейтпарк

Экстремалам пришлось отменить фестиваль.
сегодня в 11:28
  |  Общество

В прошлом году организация «Грань» решила благоустроить площадку в парке Гагарина. В советское время там играли в городки, а сейчас ее облюбовали скейтеры, беймиксеры и роллеры. Представители скейтклуба оборудовали площадку новыми спортивными снаряжениями. Планировался фестиваль для его участников. Однако неизвестные разрушили планы спортсменов, разгромив парк. Вандалы разлили краску, разбросали кирпичи и рампы. Из-за причинённого вреда спортсменам пришлось отменить фестиваль.

Был учинен акт вандализма. На нашей территории были перевернуты кирпичи, разлита краска, лак. Нанесен ущерб фигуре, которую мы построили в 2017 году, общей стоимостью около 50 тысяч рублей. — рассказал сайту «Первый областной» директор скейт-клуба «Грань» Андрей Десятков.

Администраторы клуба рассказывают, что в этом году они выиграли грант в размере 30 тысяч рублей на благоустройство парка. Но после полного его разрушения они сомневаются, что смогут вовремя защитить свой проект. Сейчас полиция ищет виновных и устанавливает причинённый ущерб.

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