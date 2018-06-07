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/ Непотребные рисунки вандалов стерли с мемориала Скорбящей матери в Миассе

Непотребные рисунки вандалов стерли с мемориала Скорбящей матери в Миассе

Камеры видеонаблюдения не записали «художника».
сегодня в 10:47
  |  Происшествия

Неизвестные осквернили мемориал Скорбящей матери в Миассе. Вчера днем, 6 мая, на памятнике появились непотребные рисунки. Вандалы оставили свое «творчество» сразу с двух сторон мемориала. Этим неизвестный глубоко ранил чувства местных жителей.

Кто воспитал таких тварей, какие родители? Наши отцы и деды отдали свою жизнь за светлое будущее! — гневились миассцы в соцсетях.

Однако в полицию никто из возмущенных граждан не обратился. Это сделала городская администрация.

Граждане в отдел полиции не обращались, однако материал зарегистрирован 6 мая. Сейчас ведется проверка. Совершившие это граждане не найдены. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ОМВД по городу Миасс.

Как выяснилось, установленные возле мемориала камеры видеонаблюдения не зафиксировали акт вандализма. Момент осквернения памятника не записался. Однако сейчас о произошедшем ничто не напоминает: непотребства стерли.

Вчера сотрудники администрации, ответственные за эту территорию, все убрали. Изображений на мемориале больше нет. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь администрации Миасса Надежда Соколова.

Напомним, что два года назад в Миассе уже страдал памятник, посвященный Великой Отечественной войне. Тогда вандал осквернил Вечный огонь. Выяснилось, что сделал это ранее судимый человек без определенного места жительства. Он сжег венки, закидал Вечный огонь мусором и расколол плиты. После этого за мемориалом воинской славы установили круглосуточное наблюдение.

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