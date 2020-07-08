Жестокий убийца пенсионеров осужден на длительный срок в Челябинске

Происшествие случилось еще в прошлом году.

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9 апреля 2019 года в Челябинске случилось громкое убийство. В поселке Мебельный Советского района были обнаружены тела двух пенсионеров — 71-летнего мужчины и его 79-летней супруги. Они проживали в частном доме и, оказалось, пустили к себе своего молодого знакомого. Он напросился к паре под предлогом занять денег.

В итоге мужчина нанес большое количество ударов пенсионерам, от чего они скончались на месте. Только чтобы окончательно убедиться в их смерти, убийца, выходя из дома, еще открыл вентиль газовой плиты.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), п.п. «а,в,з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Теперь мужчина лишен свободы на 22 года. По приговору суда он их проведет в колонии строгого режима.