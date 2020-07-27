Жительницу Златоуста будут судить за убийство собственного сына

Грудного ребенка она оставила в запертой квартире на три дня.

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Следственный комитет Челябинской области завершил расследование уголовного дело по факту убийства 11-месячного ребенка собственной матерью. Трагедия произошла еще в октябре 2019 года, когда будучи нетрезвой жительница Златоуста закрыла в квартире грудного ребенка с трехлетней дочерью, забрала старшего сына и уехала на несколько дней. Только через три дня младших детей обнаружила бабушка. 11-месячный мальчик к тому времени уже был мертв.

«25-летняя жительница Челябинской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.125 УК РФ „Оставление в опасности“, ст.156 УК РФ „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“ п. п.„в, д“ ч.2 ст.105 УК РФ „Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии“», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.

Старших детей у обвиняемой изъяли, решается вопрос о лишении ее родительских прав. Уголовное дело было передано в суд.