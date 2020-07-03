Жителя Магнитогорска осудили за изнасилование и убийство несовершеннолетней

Мужчину приговорили к 19 годам в колонии строгого режима.

Послушать 00:00

Челябинский областной суд вынес приговор жителю Магнитогорска, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку. В июне 2018 года осужденный начал делать ремонт в одной из квартир в Орджоникидзевском районе. Через некоторое время он сообщил хозяйке квартиры о том, что ему необходима помощь, после чего к нему присоединилась несовершеннолетняя дочь хозяйки.

«Мужчина напал на нее и совершил действия, направленные против ее половой неприкосновенности. Для подавления сопротивления он нанес несовершеннолетней потерпевшей побои руками и ногами. Затем, желая скрыть совершенные преступления, вооружился молотком и не менее 43 раз ударил им по голове девушки», — сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Девушка погибла на месте происшествия. Мужчина был осужден по статьям «Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера несовершеннолетней».

Судом было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также ограничением свободы на два года после освобождения.