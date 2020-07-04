Челябинца осудили за убийство знакомой девушки

Трагедия произошла в подъезде дома на проспекте Победы.

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В Челябинске осудили молодого человека, который убил в подъезде дома свою знакомую зверским способом. Какой приговор вынес суд, сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошёл в ноябре 2018 года в подъезде дома № 301/2, расположенном по проспекту Победы. 24-летний обвиняемый поссорился со своей знакомой, 22-летней местной жительницей, и в ходе конфликта нанёс ей множество ножевых ранений. В результате девушка скончалась на месте.

«Калининский районный суд города Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „убийство“. Суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,— сообщили в прокуратуре.

Кроме того, судом в пользу родителей погибшей взыскано по 700 тысяч рублей каждому в счет возмещения причиненного морального вреда и 88750 рублей, потраченные на погребение девушки.

Ещё одна трагедия произошла в июне 2018 года. Житель Магнитогорска изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а после зверским способом убил её. Какое наказание вынес убийце суд, можно узнать здесь.