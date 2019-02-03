/ Жестокая мама кусала и била 2-месячного ребенка в больнице

На женщину пытался повлиять персонал медучреждения.

Страшной историей о судьбе 2-месячного ребенка поделилась жительница Челябинска. Она рассказала, что малыш лежит вместе с мамой в отделении нейрохирургии областной больницы. Якобы ребенок попал туда после падения с рук матери. Однако и в медучреждении, утверждает челябинка, ребенку достается от родительницы: соседки по палате регулярно становятся свидетелями жестокого обращения с ним. Сообщается, что однажды, перестав ругаться на малыша, мама укусила его и побила.



Ребенок попал сюда по вине мамы: она его уронила! Была проведена операция на гематомы и внутречерепное давление. У ребенка после операции остались шишки на голове, так ещё и его мамаша на него поднимает руку и швыряет, как хочет! Ребенок много плачет, боится и вздрагивает даже от своего дыхания. — сообщила Анастасия Васляева.

На поведение мамы пытались повлиять сотрудники больницы. Они вместе со штатным психологом беседовали с женщиной. Так говорят в пресс-службе Минздрава. По этой информации, женщина прислушалась к словам специалистов и изменила отношение к ребенку.