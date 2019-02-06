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/ На капитальный ремонт больниц в Челябинске направлено 152 миллиона рублей

На капитальный ремонт больниц в Челябинске направлено 152 миллиона рублей

За счет этих средств отремонтируют пять медицинских учреждений.
сегодня в 14:11
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал распоряжение о распределении средств в бюджет Челябинска в размере почти 152 миллионов рублей на ремонт медицинских учреждений. Реконструкция пройдет в городской больнице № 1, ГКБ № 6, ГКБ № 8, Челябинской областной больнице (ЧОКБ) и в областной больнице № 3.

Развитие системы здравоохранения — это ключевое направление в деятельности правительства Челябинской области. К сожалению, инфраструктура многих медицинских учреждений сильно изношена и требует обновления, и мы ставим перед собой такую задачу, как создание комфортных условий для южноуральцев в больницах. Челябинску из областного бюджета выделено почти 152 миллиона рублей на реконструкцию медучреждений. — подчеркнул глава региона.

В Городской клинической больнице № 1 Центрального района пройдет полная реконструкция приемного покоя, а также ремонт помещений терапевтического корпуса. Поскольку здание больницы находится на гостевом маршруте, ему заменят фасад.

У ГКБ № 8 Тракторозаводского района появится новая входная группа, а в ГКБ № 6 в Металлургическом районе проведут косметический ремонт в ожоговом отделении. В ЧОКБ будет отремонтирован фасад, оперблок № 1, травматологическое отделение и переход. А в областной клинической больнице № 3 на северо-западе Челябинска сделают ремонт приемного покоя и экстренной операционной.

На ремонт операционного блока № 4 ЧОКБ из бюджета Челябинской области дополнительно направят 125 миллионов рублей.

Также отметим, что на оснащение оборудованием в онкоцентры и региональные сосудистые центры из федерального и областного бюджетов будет направлено более миллиарда рублей до 2024 года.

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