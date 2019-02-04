/ Укушенный мамой младенец теперь лежит в больнице с отцом

С женщиной работают психологи.

Жительницу Магнитогорска и ее 3-месячного ребенка разделили по решению врачей. Малыш остался в детской больнице, с ним теперь находится отец, который специально для этого приехал в Челябинск. Женщину, по неофициальной информации, отправили в психиатрическое учреждение. Это не подтверждают представители Минздрава и Минсоца, однако говорят, что маме оказывается медицинская, психологическая и социальная помощь.

Все службы, которые должны были отреагировать, подключены. Установлены контакты с законными представителями. В Челябинске появилась бабушка. Если будет необходима помощь, сопровождение, будем оказывать. Папа будет присматривать за ребенком как второй законный представитель. Это молодые родители, на учете в органах соцзащиты они не стояли, поэтому поступивший сигнал мы отрабатываем. Магнитогорск проинформирован, и наши коллеги готовы там встречать семью, как только она будет выписана. И дальше семья однозначно будет на контроле. — сообщила сайту «Первый областной» министр социальных отношений Татьяна Никитина.

Специалисты не исключают, что у мамы могла развиться послеродовая депрессия. В таком случае все ее действия — лишь последствия общего состояния. Почему женщина так жестоко обращалась с собственным 3-месячным сыном, выяснит медицинская комиссия.

Ситуации в семье бывают разные, в том числе стрессовые, послеродовые. Мы должны медицинской комиссией провести мероприятия, и уже уполномоченные органы должны вынести правовую оценку действиям. Выводы будут делаться, если будет найдено для этого основание, органами. — пояснила сайту «Первый областной» замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

Младенец, переживший операцию, сейчас находится в состоянии ближе к удовлетворительному. Он идет на поправку.

Напомним, жестокая мама кусала и била по лицу своего ребенка, недавно перенесшего операцию. Лежавшие с ней в палате женщины были свидетелями жестокого обращения. Именно они забили тревогу. Со стороны больницы была оказана вся помощь маме, с ней беседовали психолог и юрист. Затем к вопросы подключились региональные министерства, полиция и следователи.