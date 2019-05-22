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/ Маленьких сестер спасли от жестокой мамы в Челябинской области

Маленьких сестер спасли от жестокой мамы в Челябинской области

Женщина не заботилась о детях и злоупотребляла алкоголем.
сегодня в 12:12
  |  Происшествия

В Челябинской области наказали женщину за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Жительница Нагайбакского района часто оставляла дочерей 8 и 4 лет одних в доме, который не отапливался. Девочкам не покупали еду и не готовили ее дома. Кроме того, сама женщина нигде не работала и часто выпивала.

На основании представленных прокурором доказательств Нагайбакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношение жительницы района. Она признана виновной в совершении преступления предусмотренного статьей 156 УК РФ — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». — рассказали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил женщину к 10 месяцам исправительных работ. Также осужденную разлучили с дочерьми: девочек отправили в детский дом Нагайбакского района.

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