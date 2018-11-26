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/ Жесткое столкновение легковушек в Миассе записал видеорегистратор

Жесткое столкновение легковушек в Миассе записал видеорегистратор

ДТП произошло на пересечении главной и второстепенной дорог.
сегодня в 10:36
  |  Происшествия

Водитель отечественной легковушки из Миасса нарушил правила движения и поплатился за это здоровьем. Как рассказали сотрудники ГИБДД, 25 ноября на Объездной дороге 70-летний автомобилист выезжал со второстепенной дороги на главную и отказался уступать проезд водителю «Хендай Санта Фе».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как машины, не сбавляя скорости, едут в своем направлении и сталкиваются, а после отлетают друг от друга. У обеих повреждена передняя часть.

Водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем «Лада 217 030», при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся по главной дороге слева автомобилем «Хендай Санта Фе» под управлением водителя 1962 года. В результате оба водителя получили травмы, назначено амбулаторное лечение. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде Миасского ГИБДД Дарья Лунева.

Отметим, что водитель иномарки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД продолжают работу, устанавливаются причины и обстоятельства.

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