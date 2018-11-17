/ В Магнитогорске прошла акция в память жертвам ДТП

ГИБДД города организовало акцию в честь Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

В Магнитогорске прошла акция «Пусть больше ни одна мама на свете не плачет!». Акция получила название по строчке из письма Вероники Канавченко, адресованного матери погибшего на дороге в 2005 году школьника. Организаторами выступила Госавтоинспекция города.

В акции приняли участие представители отрядов юных инспекторов движения, на площади перед Дворцом творчества детей и молодежи они собрались с плакатами, призывающими быть аккуратнее на дорогах, и белыми шарами, которые символизировали души погибших в результатах ДТП.

Именно вы, дети, в школах города проводите просветительскую работу среди школьников. Результат ваших усилий - снижение количества раненых в ДТП детей на территории города. Перед нами стоят амбициозные задачи — согласно стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации снизить смертность в ДТП к нулевым показателям к 2030 году. — обратился к юным инспекторам подполковник полиции Константин Вуевич, инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску.

В конце акции участники почтили память погибших минутой молчания, и запустили в небо белые шары.