/ Виновника крупного ДТП под Магнитогорском отправили под суд

Мужчина может оказаться за решеткой на 9 лет.

Почти 4 месяца расследовали уголовное дело, возбужденное после смертельного ДТП в Агаповском районе. 5 августа на трассе столкнулись отечественная легковушка и автомобиль «Пежо». Всего погибли три человека, а 4-летний мальчик получил тяжкие травмы.

В ходе расследования установили, что водитель ВАЗа, который и стал виновником аварии, сел за руль пьяным. Поэтому все время, пока обстоятельства и причины ДТП выяснялись, 21-летний мужчина провел в СИЗО. Теперь его ждет суд.

В ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц» УК РФ. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, авария произошла 5 августа под Магнитогорском. Водитель ВАЗа вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Пежо 207», в котором ехала молодая семья. Погибли три человека — два пассажира отечественной легковушки и один человек из иномарки. Еще трое госпитализированы в больницы Магнитогорска.