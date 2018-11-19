/ Житель Челябинска попал в смертельное ДТП на территории Курганской области

Авария произошла сегодня утром.

Смертью водителя закончилось столкновение двух грузовиков в Курганском районе сегодня утром, 19 ноября. 46-летний челябинец ехал на грузовике «Даф» с полуприцепом. При торможении полуприцеп машины выкатился на встречную полосу, где в него въехала «Вольво».

В результате ДТП водитель «Вольво» — житель города Иркутска 1992 г. р. — от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Во избежание заторов, сотрудниками ГИБДД осуществлялось регулирование дорожного движения на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении МВД по Курганской области.

На фотографиях с места аварии видно, что пострадали и грузы автомобилей. У «Вольво» — машины, которые перевозились на шведском грузовике. Кроме того, значительно пострадала и передняя часть иномарки — от нее осталась только груда металла. «Даф» же был гружен картошкой, мешки с которой раскидало по всему месту ДТП.

По факту нарушения ПДД и нарушения эксплуатации транспортных средств, следователи ОМВД Кетовского района возбудили уголовное дело. Максимальный срок лишения свободы составляет пять лет.