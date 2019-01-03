/ Жертв магнитогорской трагедии стало больше

Ведется круглосуточная работа над ликвидацией последствий взрыва.

Сегодня было найдено тело еще одного погибшего во время взрыва бытового газа в жилом доме Магнитогорска. Число жертв трагедии насчитывает 38 человек. Редакция «Первого областного» выражает свои глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких во время ЧС.

Работа над разбором завалов ведется круглые сутки, спасатели и волонтеры разбирают обрушившийся подъезд № 7. Также, сегодня второй день губернатором Челябинской области Борисом Дубровским проводится личный прием граждан, пострадавших от ЧС. Глава региона общается с каждым пострадавшим. Вчера такой прием длился более 4 часов.