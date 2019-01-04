/ Спасатели опознали тела всех погибших при взрыве дома в Магнитогорске

Память людей почтили минутой молчания.

Опознаны тела всех погибших при обрушении дома в Магнитогорске. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Он утвердительно ответил на вопрос о том, опознано ли тело последнего погибшего.

Мы извлекли последнее тело, и гарантируем, что больше в здании погибших людей нет. Поэтому поисково-спасательная операция заканчивается и переходит в стадию инженерно-строительную. Операция стала уникальной из-за повышенных рисков для людей, которые участвовали в ней. — сказал Александр Чуприян.

Кроме того, по данным пресс-службы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сегодня, 4 января, на месте трагедии начали возводить строительный забор. Планируется демонтировать 7 и 8 подъезды дома.

Сегодня же глава региона вместе с первым заместителем Евгением Рединым, властями Магнитогорска и сотрудниками МЧС почтили память погибших минутой молчания.