/ Спасатели принялись за спасение домашних животных в Магнитогорске

Сотрудники МЧС оказывают помощь не только людям.

Они тоже живые организмы. Это называется — Гуманизм.

— рассказал «Первому областному» сотрудник МЧС.

Сотрудники МЧС приступили к спасению домашних животных, которые так же могли остаться под рухнувшими бетонными плитами. После завершения спасательных работ в Магнитогорске, из-под завала одной из квартир дома № 164 достали собаку.

Спасатели также заявляют, что каждый спасенный, будь то человек или домашнее животное имеет право на спасение. Несмотря на завершение поисковых работ они будут принимать заявки от жильцов и постараются помочь каждому домашнему питомцу.

Отметим, что ранее им уже удалось спасти кота и попугая.

Вчера, 3 января, было официально объявлено о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске. Из-под завалов дома № 164 по Улице Карла Маркса были подняты тела 39 человек.