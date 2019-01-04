/ Спасатели принялись за спасение домашних животных в Магнитогорске

Они тоже живые организмы. Это называется — Гуманизм. — рассказал «Первому областному» сотрудник МЧС.
Спасатели также заявляют, что каждый спасенный, будь то человек или домашнее животное имеет право на спасение. Несмотря на завершение поисковых работ они будут принимать заявки от жильцов и постараются помочь каждому домашнему питомцу.
Отметим, что ранее им уже удалось спасти кота и попугая.
Вчера, 3 января, было официально объявлено о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске. Из-под завалов дома № 164 по Улице Карла Маркса были подняты тела 39 человек.