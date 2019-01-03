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/ Более 5,2 миллионов рублей сегодня получили пострадавшие в Магнитогорске

Более 5,2 миллионов рублей сегодня получили пострадавшие в Магнитогорске

Эту сумму между собой разделили 24 южноуральца.
сегодня в 18:37
  |  Происшествия

Материальную помощь начали выплачивать людям, которые пострадали во время взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске. Всего за сегодняшний день было выдано более 5,2 миллионов рублей. Выплаты получили 24 пострадавших.

Также отметим, что сегодня был утвержден размер материальной помощи для тех, кто получил травмы различной тяжести во время ЧС, потерял имущество, а также единоразовая выплата для каждого пострадавшего и суммы, направленные на организацию похорон каждой жертвы трагедии.

На данный момент стало известно, что погибших уже 39 человек. Редакция «Первого областного» приносит свои глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких.

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