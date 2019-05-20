/ Женщину насмерть сбил поезд в Челябинской области

Погибшая перебегала железнодорожные пути через служебный переход.

Женщина оказалась на пути грузового поезда в Челябинской области. ЧП произошло на 6 железнодорожном пути станции Карталы-2. По предварительной информации, 19 мая женщина решила пересечь железнодорожные пути и воспользовалась служебным переходом, который не предназначен для простых граждан. Полученные травмы оказались смертельными.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Магнитогорского следственного отдела на транспорте следственного управления, а также оперативных сотрудников линейного отдела полиции на станции Карталы ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, эксперта-криминалиста.— рассказали сайту «Первый областной» в Уральском СУ СКР на транспорте.

Чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, будут опрошены родственники пострадавшей и сотрудники локомотивной бригады. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.