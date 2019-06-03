/ В Челябинской области пройдет траурное мероприятие к 30-летию Ашинской трагедии

Родственников погибших в катастрофе отвезут к месту 3 специальных вагона.

Со дня Ашинской трагедии прошло 30 лет. 4 июня 1989 года два поезда оказались в эпицентре взрыва из-за утечки газа, погибли 575 человек, из которых 122 — жители Челябинской области.

Южноуральцы каждое 3 июня приезжают на место трагедии, чтобы почтить память погибших. В этом году к месту проведения траурных мероприятий отправляются 3 специальных купейных вагона.

Вагоны отправятся в составе пассажирского поезда №391 Челябинск – Москва. 4 июня на станции Уфа вагоны будут включены в состав специального поезда № 912/911 Уфа – Аша. Этот поезд доставит родственников погибших к месту трагедии. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Отметим, что перевозка к месту трагедии и обратно абсолютно бесплатна для родственников погибших в катастрофе.