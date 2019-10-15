Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Челябинской области

Уральское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку.

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В Челябинской области выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей вечером 14 октября на четвертом пути железнодорожной станции Аргаяш. Под пассажирский поезд, следовавший по маршруту Пенза — Нижневартовск, попал 56-летний мужчина. От полученных травм он скончался.

По предварительным данным, машинист заметил мужчину, который переходил железнодорожные пути, подал сигнал и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось.

«В настоящее время следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошен машинист локомотивной бригады, дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.