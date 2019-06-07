/ Многодетные семьи Челябинской области смогут ездить в поездах по России со скидкой

Скидку в 20% предоставляет «Федеральная пассажирская компания».

Многодетные семьи из Челябинской области смогут со скидкой ездить в поездах России. Приобрести билеты в купейных выгонах со скидкой в 20% они смогут в июне-июле этого года. Таким образом поддержку осуществляет «Федеральная пассажирская компания».

Речь идет о поездах внутригосударственного сообщения. С 31 мая 2019 года купить билеты с 20-процентной скидкой южноуральцы могут при наличии удостоверения многодетной семьи. При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет — по детскому тарифу. Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

По данным Министерства социальных отношений Челябинской области, в регионе на учете состоит 30 тысяч 85 многодетных семей, в которых проживает 98 тысяч 118 детей. Отметим, что в Челябинской области многодетные семьи имеют право на бесплатные путевки по медицинским показаниям в санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов.

Отметим, что многодетные малообеспеченные семьи также имеют ряд льгот. Это право на выплату пособия на ребенка, предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на предоставление бесплатных путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, на выплату единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году в размере 1500 рублей на одного ребенка, а также на выплату единовременного социального пособия, на получение новогодних подарков.

Также отдельные категории многодетных семей могут получить социальную выплату на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатного земельного участка.