/ Женщину, наряжавшую кошек в детские платья, увезли в больницу

В квартире нашли только одно животное.

Сотрудникам полиции удалось поговорить с жительницей Каслей, которая, по словам зооволонтеров, издевалась над котами. Женщина якобы морила голодом животных и наряжала их в детские платья, а мертвых выбрасывала с балкона или прятала в холодильник. Полицейские убедили предполагаемую живодерку открыть дверь и показать, что происходит в квартире. Несмотря на то, что внутри была только одна кошка, живая и здоровая, женщина оказалась в больнице.

Полицейскими было установлено, что в данной квартире проживает женщина 1972 года рождения, находящаяся на учёте у врача-психиатра Каслинской центральной районной больницы. Для проведения комплекса мер профилактического характера данную женщину сотрудники полиции доставили в Каслинскую больницу, где с ней в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия с участием специалистов. При осмотре квартиры с участием понятых факты жестокого обращения с животными не подтвердились, что было документально зафиксировано. — рассказали сайту «Первый областной» в ОМВД России по Каслинскому району.

Между тем зоозащитники не согласны с такими мерами. Их также огорчило, что обнаруженная в квартире кошка осталась там же, а не была передана в приют. Ухаживать за животным пообещала мать хозяйки квартиры.

Корма для кошки, со слов матери, в квартире нет. Насыпали какой-то собачий. Мы однозначно будем вытаскивать эту бедолажку. Мать туда точно ходить не будет: ей 80 лет и она больна. — сообщили представители объединения волонтеров «Право на жизнь».

Напомним, на проспекте Карла Маркса в Каслях обнаружили полуживого котенка. Ветеринары сказали, что животное давно не ело. Малыша пытались выходить, однако он скончался. Жители дома, рядом с которым нашли котенка, сообщили, что его выбросила соседка, которая часто приносит домой бродячих животных, а потом вот так расстается с ними. Волонтеры тут же привлекли полицию и обратились к главе города. Тот порекомендовал написать заявление от лица соседей, ссылаясь на антисанитарию в подъезде. Насильно ворваться в квартиру к женщине было нельзя: она и ее мама не дали согласие на вскрытие двери. Поэтому полиции пришлось неоднократно приезжать в дом и убеждать хозяйку квартиры впустить правоохранителей.