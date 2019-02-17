/ Женщина морит голодом и наряжает в платья десятки котов в квартире в Каслях

Зооволонтеры называют творящееся в доме адом.

В жутких условиях содержатся животные в квартире жительницы города Касли. Зооволонтеры рассказали, что женщина собирает бродячих котов со всей округи и удерживает у себя дома. Животных, по словам зоозащитников, не кормят, зато наряжают в детские одежды, укладывают в кроватки, а за непослушание женщина кричит на беспомощных котов.

Тревогу забили, когда под деревом недалеко от дома нашли котенка Тошу. У него были судороги. В ветеринарной клиники рассказали, что котенок давно ничего не ел. Волонтеры опросили жильцов дома и узнали, что котенка выбросила все та же женщина. Также соседи сообщили, что некоторое время назад содержавшаяся в квартире жительницы Каслей собака, пудель, умерла на балконе.

У женщины в квартире ад: она на учете у психиатра, одевает несчастных животных в детские одежды, держит кошек в шкафах. Они мрут пачками от голода! Полуживых она сбрасывает с балкона или складывает в холодильник. В 2017 году квартиру уже вскрывали, все это видели. Нужно остановить этот ужас! — рассказала Наталья Маркина.

Группа инициативных зоозащитников приехала в Касли, пыталась достучаться до женщины, однако та не открыла дверь. Вскрыть квартиру без разрешения родственников было нельзя. Мать забаррикадировавшейся отказалась давать такие полномочия полиции и сотрудникам МЧС. Однако волонтеры написали заявление, попросив разобраться в ситуации и защитить бездомных животных. Обращение в полиции подтвердили.

Был звонок из этого дома, на место выезжал участковый, произвел необходимые действия. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, что котенок Тоша умер через несколько дней после обнаружения его волонтерами. Ослабленный организм животного не выдержал.