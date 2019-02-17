Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.7 +0.16 75.25 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-4 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Женщина морит голодом и наряжает в платья десятки котов в квартире в Каслях

Женщина морит голодом и наряжает в платья десятки котов в квартире в Каслях

Зооволонтеры называют творящееся в доме адом.
сегодня в 13:30
  |  Происшествия

В жутких условиях содержатся животные в квартире жительницы города Касли. Зооволонтеры рассказали, что женщина собирает бродячих котов со всей округи и удерживает у себя дома. Животных, по словам зоозащитников, не кормят, зато наряжают в детские одежды, укладывают в кроватки, а за непослушание женщина кричит на беспомощных котов.

Тревогу забили, когда под деревом недалеко от дома нашли котенка Тошу. У него были судороги. В ветеринарной клиники рассказали, что котенок давно ничего не ел. Волонтеры опросили жильцов дома и узнали, что котенка выбросила все та же женщина. Также соседи сообщили, что некоторое время назад содержавшаяся в квартире жительницы Каслей собака, пудель, умерла на балконе.

У женщины в квартире ад: она на учете у психиатра, одевает несчастных животных в детские одежды, держит кошек в шкафах. Они мрут пачками от голода! Полуживых она сбрасывает с балкона или складывает в холодильник. В 2017 году квартиру уже вскрывали, все это видели. Нужно остановить этот ужас! — рассказала Наталья Маркина.

Группа инициативных зоозащитников приехала в Касли, пыталась достучаться до женщины, однако та не открыла дверь. Вскрыть квартиру без разрешения родственников было нельзя. Мать забаррикадировавшейся отказалась давать такие полномочия полиции и сотрудникам МЧС. Однако волонтеры написали заявление, попросив разобраться в ситуации и защитить бездомных животных. Обращение в полиции подтвердили.

Был звонок из этого дома, на место выезжал участковый, произвел необходимые действия. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, что котенок Тоша умер через несколько дней после обнаружения его волонтерами. Ослабленный организм животного не выдержал.

Происшествия
Школьник пытался отрубить голову собаке
15.02.2019
Школьник пытался отрубить голову собаке
Происшествия
Живодеры поджарили кошку на костре в Озерске
17.10.2018
Живодеры поджарили кошку на костре в Озерске
Происшествия
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
06.02.2018
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
Происшествия
Живодеры пытались живьем оторвать кошке хвост в Златоусте
19.12.2017
Живодеры пытались живьем оторвать кошке хвост в Златоусте
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Маленький пассажир ПАЗа чудом не попал под его колеса, покидая транспорт
сегодня в 14:22
Маленький пассажир ПАЗа чудом не попал под его колеса, покидая транспорт
Происшествия
Женщина морит голодом и наряжает в платья десятки котов в квартире в Каслях
сегодня в 13:30
Женщина морит голодом и наряжает в платья десятки котов в квартире в Каслях
Общество
Рассказавший губернатору о желании стать металлургом школьник продолжит семейное дело
сегодня в 12:47
Рассказавший губернатору о желании стать металлургом школьник продолжит семейное дело
Культура
Снимки Челябинска столетней давности нашли в США
сегодня в 11:53
Снимки Челябинска столетней давности нашли в США
Общество
Снежным и ветреным будет понедельник на Южном Урале
сегодня в 11:27
Снежным и ветреным будет понедельник на Южном Урале
Общество
Фото пролетающей над городом кометы поделились челябинцы
сегодня в 10:43
Фото пролетающей над городом кометы поделились челябинцы
Общество
Детсад, на веранде которого забыли ребенка, проверят следователи
сегодня в 10:26
Детсад, на веранде которого забыли ребенка, проверят следователи
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» в гостях разгромил «Нефтехимик»
вчера в 21:38
Магнитогорский «Металлург» в гостях разгромил «Нефтехимик»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6