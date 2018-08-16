/ Голодные лоси, рысь и волк попали в фотоловушку на Таганае

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В фотоловушку национального парка «Таганай» снова попали обитатели лесов и гор. В этот раз на облагороженный сотрудниками парка участок вышли лоси. Их привлекли соляные кубы, уложенные на пенек. Животные с удовольствием приходили, чтобы полакомиться 20 килограммами солонца.

На видео хорошо заметно, что это разные животные: есть семьи с погодками, есть крупные одиночки, всего в течение месяца мы насчитали 12 лосей. Этот солонец действует с 2013 года, и он очень популярен. — сообщил начальник отдела охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев.

После лосей на то же место выбрались хищники. Это рысь и волк. Хозяину леса место не очень понравилось, а вот рысь с удовольствием пожевала растущую там траву и погрелась на солнце. Специалисты считают, что хищники исследовали охотничьи угодья.