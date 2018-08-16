Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.38 -0.37 75.23 -1
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Голодные лоси, рысь и волк попали в фотоловушку на Таганае

Голодные лоси, рысь и волк попали в фотоловушку на Таганае

Камера работает круглосуточно.
сегодня в 08:00
  |  Общество

В фотоловушку национального парка «Таганай» снова попали обитатели лесов и гор. В этот раз на облагороженный сотрудниками парка участок вышли лоси. Их привлекли соляные кубы, уложенные на пенек. Животные с удовольствием приходили, чтобы полакомиться 20 килограммами солонца.

На видео хорошо заметно, что это разные животные: есть семьи с погодками, есть крупные одиночки, всего в течение месяца мы насчитали 12 лосей. Этот солонец действует с 2013 года, и он очень популярен. — сообщил начальник отдела охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев.

После лосей на то же место выбрались хищники. Это рысь и волк. Хозяину леса место не очень понравилось, а вот рысь с удовольствием пожевала растущую там траву и погрелась на солнце. Специалисты считают, что хищники исследовали охотничьи угодья.

Общество
Необычные питомцы собрались на фестивале гуманного отношения к животным. Фоторепортаж
28.07.2018
Необычные питомцы собрались на фестивале гуманного отношения к животным. Фоторепортаж
Общество
Экологи просят южноуральцев не приближаться к раненым во время лесных пожаров животным
23.05.2018
Экологи просят южноуральцев не приближаться к раненым во время лесных пожаров животным
Общество
В кладбище домашних животных превратили сельский пустырь на Южном Урале
05.05.2018
В кладбище домашних животных превратили сельский пустырь на Южном Урале
Общество
Дикие животные массово распространяют бешенство в Челябинской области
04.04.2018
Дикие животные массово распространяют бешенство в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Теплицу за 7,4 миллиардов рублей построят в южноуральском моногороде
сегодня в 09:32
Теплицу за 7,4 миллиардов рублей построят в южноуральском моногороде
Общество
Эксперты расскажут, как создать эффективный школьный совет
сегодня в 09:18
Эксперты расскажут, как создать эффективный школьный совет
Спорт
Поеданием уральских пельменей завершил представление Кубка Стэнли Евгений Кузнецов
сегодня в 08:48
Поеданием уральских пельменей завершил представление Кубка Стэнли Евгений Кузнецов
Общество
Голодные лоси, рысь и волк попали в фотоловушку на Таганае
  
сегодня в 08:00
Голодные лоси, рысь и волк попали в фотоловушку на Таганае
Культура
«Уральский диксиленд» впервые за 30 лет выступил в Сербии
сегодня в 07:30
«Уральский диксиленд» впервые за 30 лет выступил в Сербии
Общество
Птиц из закрывшегося в Магнитогорске приюта перевели в зоопарк
вчера в 19:00
Птиц из закрывшегося в Магнитогорске приюта перевели в зоопарк
Общество
Южноуральцы столкнулись с повышением цен на авиабилеты
вчера в 18:30
Южноуральцы столкнулись с повышением цен на авиабилеты
Хоккей
Хоккейные болельщики сделали сотни снимков рядом с Кубком Стэнли
вчера в 18:10
Хоккейные болельщики сделали сотни снимков рядом с Кубком Стэнли
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6