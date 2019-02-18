/ На морящую котят голодом женщину пожаловались в администрацию Каслей

Чтобы привлечь к делу полицию, нужно поговорить с соседями.

Обеспокоенные судьбой кошек, которых морят голодом и наряжают в детские одежды, решили пойти прямо к главе Каслинского района. В приемные часы они посетили кабинет Игоря Колышева и рассказали о творящемся в квартире аде. Однако доказательством происходящего являются только рассказы соседей, а прямых подтверждений у волонтеров пока нет.

Поскольку нет подтвержденных фактов, мы посоветовали снова обратиться к соседям. Они должны написать заявление в полицию на основе того, что не удовлетворены, например, запахом в подъезде или иной ситуацией. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Каслинского района.

Напомним, зооволонтеры рассказали, что в одной из квартир в Каслях женщина издевается над котами и собаками. Якобы она подбирает бродячих животных, а когда они умирают от голода, выбрасывает их с балкона или прячет в холодильнике. История вскрылась, когда волонтеры подобрали возле дома котенка Тошу, он был очень слаб, а ветеринары сказали, что животное давно не кормили. Несмотря на усилия врачей, котенок умер.